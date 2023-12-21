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Вингер "Панатинаикоса" Мансини готов рассмотреть предложения из РПЛ

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Агент флангового нападающего "Панатинаикоса" Даниэля Мансини Габриэль Литтери рассказал о готовности его клиента перебраться в чемпионат России.
Фото: Getty Images
"Мансини готов рассмотреть предложения из РПЛ. Но на данный момент на нас никто не выходил", - приводит слова агента "РБ Спорт".

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что минувшим летом интерес к аргентинскому крайнему форварду проявлял "Краснодар".

Мансини принял участие в 24 матчах за "Панатинаикос" в текущем сезоне, в которых забил три гола и отдал два голевых ассиста. Контракт 27-летнего футболиста с греческим клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По информации Transfermarkt стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

Панатинаикос Российские трансферы
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