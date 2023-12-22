– К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Конечно, нас как раз первыми и пригласят туда, без всякого сомнения... Нас же постоянно куда-то приглашают, вы не заметили? В общем, нам на эту новость совершенно фиолетово должно быть. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны. Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, – приводит слова Губерниева "РБ Спорт".
В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, связанные с запретом создания проекта Европейской Суперлиги, которые предпринимались в 2021 году. Этот вердикт суда делает возможным появление в обозримом будущем альтернативного турнира с участием ведущих клубов континента.
По замыслу организаторов, Суперлига может запустить соревнование для 64 топ-клубов Европы в 2025 году. Однако многие ведущие команды топ-5 лиг Европы уже публично отказались от участия в турнире и выразили свою приверженность УЕФА и ФИФА. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заверил, что союз не будет препятствовать созданию Европейской Суперлиги.
Губерниев: никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет приглашен в Суперлигу
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил шансы российских клубов на попадание в Европейскую Суперлигу в случае ее создания.
Фото: "Матч ТВ"