Матчи Скрыть

Клубный чемпионат мира

Новости
Манчестер Сити
21:00
ФлуминенсеНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
23:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
20:30
ДженоаНе начат
Эмполи
20:30
ЛациоНе начат
Салернитана
22:45
МиланНе начат
Монца
22:45
ФиорентинаНе начат

Губерниев: никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет приглашен в Суперлигу

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Известный комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев оценил шансы российских клубов на попадание в Европейскую Суперлигу в случае ее создания.
Фото: "Матч ТВ"
– К российскому футболу эта новость не имеет вообще никакого отношения. Конечно, нас как раз первыми и пригласят туда, без всякого сомнения... Нас же постоянно куда-то приглашают, вы не заметили? В общем, нам на эту новость совершенно фиолетово должно быть. Более того, даже если бы ситуация была иной, наши шансы на попадание в эту Суперлигу были бы минимальны. Никакой российский клуб в обозримой перспективе не будет туда приглашен. И не только в Суперлигу, но и в Лигу чемпионов и в Лигу Европы, – приводит слова Губерниева "РБ Спорт".

В четверг, 21 декабря, Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА, связанные с запретом создания проекта Европейской Суперлиги, которые предпринимались в 2021 году. Этот вердикт суда делает возможным появление в обозримом будущем альтернативного турнира с участием ведущих клубов континента.

По замыслу организаторов, Суперлига может запустить соревнование для 64 топ-клубов Европы в 2025 году. Однако многие ведущие команды топ-5 лиг Европы уже публично отказались от участия в турнире и выразили свою приверженность УЕФА и ФИФА. Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заверил, что союз не будет препятствовать созданию Европейской Суперлиги.

Лига чемпионов Суперлига Губерниев УЕФА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится