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Осинькин: Дзагоев мог оказаться в "Крыльях Советов"

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что клуб контактировал с Аланом Дзагоевым.
Фото: ПФК ЦСКА
"Дзагоев мог оказаться в "Крыльях Советов"? Да, в этом году у нас с ним был контакт. Так получилось, что у нас есть проблемы с заявкой: не купили и не заявили ни одного футболиста. Мы физически не могли, у нас нет ни одного места", - сказал Осинькин в видео в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Алан Дзагоев завершил карьеру в ноябре 2023 года. Последним клубом 33-летнего полузащитника была греческая "Ламия", в составе которой россиянин провел 2 матча. В сезоне 2022/2023 Алан играл за казанский "Рубин" - футболист забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи в 20-ти матчах Первой лиги. Также футболист выступал за московское ЦСКА с 2008 по 2022 год

Крылья Советов ЦСКА Дзагоев
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