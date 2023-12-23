"Теперь всё зависит от нас. Нужно провести хорошую работу на сборах и подготовиться к весенней части сезона. Там каждая игра будет вдвойне сложной, и все это понимают. Надо собраться и пройти её очень ответственно", - приводит слова игрока "Чемпионат".
Максимов в текущем сезоне провел за "Факел" 18 матчей во всех турнирах, отличившись 4-мя забитыми мячами. Нападающий присоединился к воронежцам в октябре 2020 года свободным агентом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Максимова в 500 тысяч евро. "Факел" ушел на зимнюю паузу, занимая десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда вылетела из Кубка России, заняв последнее место в группе с "Сочи", "Оренбургом" и ЦСКА.
Максимов - о второй части сезона: каждая игра будет вдвойне сложной, и все это понимают
Нападающий воронежского "Факела" Максим Максимов высказался о предстоящей второй части сезона.
Фото: ФК "Факел"