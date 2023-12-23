Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм
15:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
Ноттингем Форест
18:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
18:00
БёрнлиНе начат
Лутон Таун
18:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
Тоттенхэм
18:00
ЭвертонНе начат
Ливерпуль
20:30
АрсеналНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
18:15
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрозиноне
0 - 0 0 0
Ювентус1 тайм
Торино
17:00
УдинезеНе начат
Болонья
17:00
АталантаНе начат
Интер
20:00
ЛеччеНе начат
Верона
20:00
КальяриНе начат
Рома
22:45
НаполиНе начат

Максимов - о второй части сезона: каждая игра будет вдвойне сложной, и все это понимают

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий воронежского "Факела" Максим Максимов высказался о предстоящей второй части сезона.
Фото: ФК "Факел"
"Теперь всё зависит от нас. Нужно провести хорошую работу на сборах и подготовиться к весенней части сезона. Там каждая игра будет вдвойне сложной, и все это понимают. Надо собраться и пройти её очень ответственно", - приводит слова игрока "Чемпионат".

Максимов в текущем сезоне провел за "Факел" 18 матчей во всех турнирах, отличившись 4-мя забитыми мячами. Нападающий присоединился к воронежцам в октябре 2020 года свободным агентом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Максимова в 500 тысяч евро. "Факел" ушел на зимнюю паузу, занимая десятую строчку в турнирной таблице РПЛ. Команда вылетела из Кубка России, заняв последнее место в группе с "Сочи", "Оренбургом" и ЦСКА.

Факел Максимов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится