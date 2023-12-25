- Больше всех понравились "Пари НН", самарские "Крылья Советов" и воронежский "Факел". Меньше всего - "Урал", мне кажется, что они провалили осеннюю часть чемпионата. Начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз, - передаёт слова Аршавина "Газета.Ru".
Самарские "Крылья Советов" по ходу осенней части текущего сезона несколько туров шли в тройке лидеров Российской премьер-лиги и подошли к зимней паузе на шестой строчке таблицы с 29 очками в 18 матчах. В активе "Пари НН" 24 очка и девятое место, воронежский "Факел" с 21 очком занимает 11 позицию. Екатеринбургский "Урал" стартовал с 13 очков в 5 матчах, после чего свалился в 10-матчевую безвыигрышную серию, по итогам осенней части "шмели" находятся на 12 месте, набрав 19 очков.
Аршавин - о главном провале сезона в РПЛ: начали неплохо, шли в лидерах, но затем откатились сильно вниз
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал клубы РПЛ, которые больше других понравились ему в зимней части РПЛ, и главный провал сезона.
Фото: РИА Новости