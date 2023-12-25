- Если говорить прямо сейчас - я не знаю, поддерживает ли меня Галицкий или нет. Вы можете спросить у него. Но я уверен, что Галицкий сейчас - самый счастливый человек в России. Как минимум три месяца он будет находиться на первом месте в РПЛ, где он никогда не был. И Галицкий полностью заслужил это. Я очень рад за него и за команду. Я чувствую, что он счастлив. Я не знаю, доволен ли он мной или нет. Это вопрос к нему, что он обо мне думает, - передаёт слова Ивича "Чемпионат".
"Краснодар" под руководством сербского главного тренера Владимира Ивича по итогам осенней части сезона-2023/2024 лидирует в Российской премьер-лиге, набрав 38 очков в 18 матчах. Ближайшего конкурента "Зенит" чёрно-зелёные опережают на 2 очка, все остальные команды - не менее чем на 6 очков.
"Краснодар" был основан в феврале 2008 года российским предпринимателем Сергеем Галицким, который принимает деятельное участие в повседневной жизни клуба. В настоящий момент в копилке "быков" нет официальных трофеев, при этом они дважды играли в финале Кубка России, завоёвывали бронзовые медали чемпионата и выходили в групповой этап Лиги чемпионов.
Главный тренер "Краснодара" Ивич: Галицкий сейчас - самый счастливый человек в России. Он лидирует в РПЛ и заслужил это
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич ответил на вопрос об отношении к нему со стороны владельца клуба Сергея Галицкого.
Фото: РБК