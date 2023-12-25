"Ионов в "Оренбурге"? Мы не рассматриваем такой вариант. Алексей - опытный футболист, но мы не заинтересованы в нем", - приводит слова Андреева "РБ Спорт".
Алексей Ионов в декабре расторг контракт с "Ростовом" по обоюдному согласию сторон. Полузащитник провел в РПЛ 357 матчей и отличился 58-ю голами и 54-мя результативными передачами. Ионов выступал за "Ростов", "Краснодар", "Динамо", "Зенит", "Кубань", ЦСКА и "Анжи". Интернет-портал Transfermarkt оценивает 34-летнего россиянина в 800 тысяч евро.
Спортдир "Оренбурга" - об Ионове: мы не заинтересованы в нем
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев заявил, что клубу неинтересен Алексей Ионов.
Фото: ФК "Ростов"