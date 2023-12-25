"Интрига в текущем сезоне закручена очень лихо. Все говорят про "Краснодар" и "Зенит", но не стоит недооценивать "Динамо". Они тоже участвуют в чемпионской гонке. Команда Лички дважды за сезон смогла обыграть сине-бело-голубых — это говорит о серьезном уровне. На "Динамо" меньше давления, чем на "Зенит" и "Краснодар", потому что они не лидировали в этом сезоне", - приводит слова Семина "РБ Спорт".
"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, лидируя в турнирной таблице РПЛ, "Зенит" отстает от "быков" на два очка и располагается на второй строчке, "Динамо" замыкает тройку с отставанием от лидера в шесть очков. Команда Марцела Лички обыграла подопечных Сергея Семака в третьем туре российского чемпионата со счетом 3:2, а также в первом матче плей-офф Кубка России с минимальным счетом. Нападающий петербургского клуба Матео Кассьерра является лучшим бомбардиром лиги на данный момент - на счету колумбийца 14 забитых мячей.
Семин: не стоит недооценивать "Динамо". Они тоже участвуют в чемпионской гонке
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин назвал "Динамо" одним из претендентов на золотые медали РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"