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Агент Гайча - о выкупе "Ризеспором" прав на игрока ЦСКА: скоро узнаете

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Агент Пабло Каро, представляющий интересы нападающего ЦСКА Адольфо Гайча, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: Чемпионат.com
- Пока мы сосредоточены на выступлении за "Ризеспор". Адольфо усердно работает, чтобы продолжить выступать так же, как сейчас. Рано ли говорить о том, что турецкий клуб выкупит его у ЦСКА? Скоро узнаете. Для этого придется продолжать усердно работать изо дня в день.

Центральный нападающий Адольфо Гайч выступает на правах аренды за "Ризеспор". Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, права на игрока по прежнему принадлежат московскому ЦСКА. Контракт 24-летнего аргентинца с "армейцами" рассчитан до конца июня 2026 года. В этом сезоне форвард забил 9 мячей в 13 играх за турецкий клуб во всех турнирах.

Источник: "Матч ТВ"

Гайч ЦСКА
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