- Лучше не вспоминать. Соломатин возил не только меня, но и всю команду. Из?под меня забивали. Я узнал за час до игры, что играю в стартовом составе: молодой, неопытный. После этого матча хотел вообще закончить карьеру. Не хотел играть в футбол. Сильно давило. Я считал, что я виноват в том, что мы проиграли финал Кубка.
Напомним, Владимир Быстров защищал цвета петербургского "Зенита" с 2002 по 2005 год и с 2009 до 2014 года. На счету правого полузащитника 197 матчей за "сине-бело-голубых", в которых он отличился 25 забитыми мячами и отдал 28 результативных передач. В составе клуба с берегов Невы Быстров дважды становился чемпионом России, один раз выигрывал Кубок страны и по разу становился обладателем Кубка Премьер-лиги и Суперкубка России.
Источник: "Матч ТВ"
Быстров - о первой игре в стартовом составе "Зенита": лучше не вспоминать. После такого хотел вообще закончить карьеру
Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров вспомнил свой первый выход в стартовом составе "сине-бело-голубых".
Фото: "СЭ"