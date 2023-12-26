"Промес — главная звезда "Спартака". От него исходят опасные голевые моменты, все передачи, все голы. Если у него игра не идёт, то "Спартак" теряет очки", — заявил Пименов.
Квинси Промес с 6-ю голами и 6-ю голевыми передачами является и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом "Спартака" в текущем сезоне, опережая Тео Бонгонда и Александра Соболева соответственно. "Спартак" завершил первую часть сезона на пятом месте с 30-ю очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" - 8 очов.
Источник: "Матч ТВ"
Пименов: если у Промеса не идёт игра, "Спартак" теряет очки
Экс-футболист Руслан Пименов высказался о зависимости московского "Спартака" от формы Квинси Промеса.
Фото: "Чемпионат"