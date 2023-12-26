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"РБ Бизнес": "Спартак" и Winline близки к новому контракту. Стоимость - 1 млрд в год

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Московский "Спартак" собирается переподписать контракт с букмекерской компанией Winline на улучшенных условиях.
Фото: официальный сайт "Спартака"
Руководство московского "Спартака" приняло решение переподписать контракт с действующим спонсором. По сообщениям источника, заинтересованность в партнерстве с "красно-белыми" проявили еще две компании, специализирующиеся на ставках.

Срок нового контракта, согласно СМИ, будет действовать до лета 2028-го года. Указанная сумма - 1 миллиард рублей. Аналогичную сумму от Winline по контракту получает московское "Динамо".

Спартак по итогам первой части сезона занимает 5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков. Отставание от первого места составляет 8 очков.

Источник: "РБ Бизнес"

Спартак
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