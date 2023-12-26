– Согласен, что большой период прошел после работы в "Енисее". Предложения действительно были, но они меня не устраивали. Я всегда на этот вопрос отвечаю: "Будет хорошая задача – обсудим". Мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач и находится в таблице восьмой – двенадцатой. Я стараюсь в такие команды не идти. Те предложения, которые были, а их было много после 2019 года – они не заслуживали внимания. Но я жду, – цитирует 51-летнего специалиста "Чемпионат".
Бывший полузащитник "Спартака" и португальского "Порту" Дмитрий Аленичев завершил футбольную карьеру в 2006 году. После этого в период с 2010 по 2019 годы с перерывами он работал главным тренером юниорской сборной России (до 19 лет), тульского "Арсенала", московского "Спартака" и красноярского "Енисея". После прекращения сотрудничества с сибирским клубом весной 2019-го Аленичев остается без тренерской работы.
Аленичев: мне неинтересно работать в команде, которая не ставит конкретных задач
Экс-главный тренер московского "Спартака" и красноярского "Енисея" Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, почему сделал продолжительную паузу в тренерской карьере.
Фото: ФК "Спартак"