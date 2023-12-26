– Слово "тренеришка" от Артема Дзюбы в адрес Унаи Эмери? Я с Эмери никогда не разговаривал про Дзюбу. Зато Эмери сказал про Дзюбу одну фразу, что это очень хороший и квалифицированный футболист. Так что никакого ответа от него в адрес Дзюбы я не слышал.
Мне было комфортно работать с Эмери. Да, он тяжелый человек, не спорю. Просто если ты хочешь работать, хочешь многому научиться, то стоит вникать в каждое слово. Эмери – очень крутая футбольная машина. Для меня Эмери входит в пятерку лучших тренеров, – приводит слова Черышева Metaratings.
Дмитрий Черышев входил в тренерский штаб Унаи Эмери в испанской "Севилье" в сезоне-2015/16. На этой неделе ярославский "Шинник", выступающий в Первой лиге, объявил о назначении Черышева на должность главного тренера команды.
Недавно "Астон Вилла" под руководством Унаи Эмери выдала домашнюю серию из 15 побед подряд в чемпионате Англии в родных стенах. Ранее нападающий "Локомотива" Артем Дзюба в период совместной работы с Эмери в московском "Спартаке" назвал испанского специалиста "тренеришкой".
Дмитрий Черышев: Эмери сказал про Дзюбу, что это очень хороший и квалифицированный футболист
Новый наставник ярославского "Шинника" Дмитрий Черышев поделился воспоминаниями о работе в тренерском штабе Унаи Эмери в испанской "Севилье".
Фото: ФК "Спартак"