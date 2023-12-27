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Деменко: Если "Спартак" приглашает спортдира, значит, идет разговор о кандидатах на пост тренера

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Экс-футболист Максим Деменко высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "Спартака"
Фото: официальный сайт "Спартака"
Максим Деменко, выступавший ранее за московский "Спартак", поделился мнением относительно будущего Гильермо Абаскаля после назначения нового спортивного директора.

"Если клуб приглашает спортивного директора, значит, идет разговор о кандидатах на пост главного тренера. Сейчас посмотрят, что произойдет после зимнего перерыва. Если у Гильермо не будет получаться, клуб разорвет контракт с испанцем", - цитирует Деменко источник.

"Спартак" в текущем сезоне под руководством Гильермо Абаскаля занимает5-е место. В активе "красно-белых" 30 очков в 18-ти турах. Отставание от первого места - 8 очков. Недавно новым спортивным директором "Спартака" был назначен экс-скаут "Бенфики" Томаш Амарал.

Источник:"РБ Спорт"

Деменко Спартак Абаскаль
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