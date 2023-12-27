- Чем так крут тренер вратарей "Ростова" Виталий Кафанов? Тем, что он самый лучший. Не могу объяснить, в чём его феномен. Просто считаю его лучшим специалистом по работе с вратарями. И могу сказать, что это самый главный для меня человек в футболе. Когда он позовёт меня в сборную России? Не знаю. Но позовёт, если буду соответствовать уровню сборной, - передают слова Медведева "Известия".
29-летний голкипер "Ростова" Никита Медведев весной 2017 года также в составе жёлто-синих установил рекорд по продолжительности сухой серии в Российской премьер-лиге, которая составила 988 минут без учёта добавленного времени. В ходе этой серии Медведев провёл без пропущенных голов 10 полных матчей подряд. С вратарями "Ростова" весной 2017 года работал Виталий Кафанов, он же курирует подготовку голкиперов дончан и в настоящее время.
Вратарь "Ростова" Медведев: не могу объяснить, в чём феномен Кафанова. Для меня это самый главный человек в футболе
Голкипер "Ростова" Никита Медведев ответил на вопрос о старшем тренере "Ростова" и тренере вратарей сборной России Виталии Кафанове.
Фото: ФК "Ростов"