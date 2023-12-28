- Когда в Европе только начинался сезон, в августе-сентябре, мы уже были на ходу, разбегались. За счёт этого имели преимущество в еврокубках, отборочных турнирах. А на "осень-весну" из-за чего перешли? Три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой. Всё. Какие ещё причины? При старой формуле мы весной стартуем и в конце октября - начале ноября финишируем. Тем самым минимизируем все эти бестолковые игры в 10–15 градусов мороза, как сейчас случилось, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".
С сезона 2012/2013 календарь розыгрыша Российской премьер-лиги построен по системе "осень-весна", при которой сезон стартует во второй половине лета, в декабре уходит на зимнюю паузу, возобновляется ранней весной и завершается в мае или начале июня. Ранее чемпионат России разыгрывался по системе "весна-осень", при которой розыгрыш начинался в марте-апреле и завершался в октябре-ноябре, без разрывов посреди сезона и матчей в зимние месяцы.
Наиболее значимые международные победы российских клубов и сборной состоялись во времена действия системы "весна-осень".
Юран: при системе "весна - осень" ЦСКА и "Зенит" брали еврокубки, а сборная - бронзу Евро
Юран - о причинах перехода на систему "осень-весна": три клуба захотели синхронизировать заявки с Европой - всё
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран назвал причину перехода российского футбола на календарную систему "осень-весна".
Фото: ФК "Ростов"