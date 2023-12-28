- Для того, чтобы что-то позитивное случилось, нам надо проявлять определенную инициативу. Есть же переговорные процессы, сейчас мы просто о них не знаем. На них нужно проявлять инициативу. Понятно, что УЕФА и ФИФА на данный момент дискредитировали себя, но в любом случае нужно с ними решать вопросы, чтобы у нашей национальной команды была возможность выступать на международных соревнованиях. Они сами же заявляли, что футбол и спорт вне политики, но на деле видите, как оказывается, - передаёт слова Бородюка Metaratings.ru.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от всех международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА. С этого момента российский футбол находится в изоляции - сборная России играет только в товарищеских матчах, пропуская международные турниры, клубы РПЛ играют только во внутренних соревнованиях без доступа в еврокубки. 20 декабря Исполком РФС вновь принял решение отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола и пытаться добиться возвращения в турниры через УЕФА.
Продолжаем биться головой в закрытую дверь. РФС вновь отказался от Азии ради плевавшего на наш футбол УЕФА
Бородюк: УЕФА и ФИФА дискредитировали себя. Заявляли, что футбол вне политики, но на деле видите, как оказывается
Экс-тренер сборной России Александр Бородюк прокомментировал ситуацию с отстранением всех российских команд от международных турниров.
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