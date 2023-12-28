Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
ТоттенхэмНе начат
Арсенал
23:15
Вест Хэм ЮнайтедНе начат

Мохамед Конате из "Ахмата" вызван в сборную Буркина-Фасо на Кубок Африканских Наций

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард "Ахмата" Мохамед Конате принет участие в Кубке Африканский Наций в составе сборной Буркина-Фасо
Фото: "Чемпионат"
Сегодня в Абу-Даби сборная Буркина-Фасо начала подготовку к участию в главном турнире континента в Африке. Пресс-служба грозненского "Ахмата" сообщает, что легионер команды Мохамед Конате получил приглашение в состав национальной команды Буркина-Фасо.

Соперниками Конате и его сборной по группе на Кубке Африканских Наций будут сборные из Алжира, Мавритании и Анголы. Турнир состоится в период с 13-го января по 11-е февраля 2024-го года.

В текущем сезоне в активе Конате 5 голов в 17-ти матчах чемпионата. Всего за свою сборную Конате провел 20 матчей, в которых забил 3 мяча.

Источник: "Telegram Ахмата"

Ахмат Конате
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится