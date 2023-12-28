Сегодня в Абу-Даби сборная Буркина-Фасо начала подготовку к участию в главном турнире континента в Африке. Пресс-служба грозненского "Ахмата" сообщает, что легионер команды Мохамед Конате получил приглашение в состав национальной команды Буркина-Фасо.
Соперниками Конате и его сборной по группе на Кубке Африканских Наций будут сборные из Алжира, Мавритании и Анголы. Турнир состоится в период с 13-го января по 11-е февраля 2024-го года.
В текущем сезоне в активе Конате 5 голов в 17-ти матчах чемпионата. Всего за свою сборную Конате провел 20 матчей, в которых забил 3 мяча.
Источник: "Telegram Ахмата"
Мохамед Конате из "Ахмата" вызван в сборную Буркина-Фасо на Кубок Африканских Наций
Форвард "Ахмата" Мохамед Конате принет участие в Кубке Африканский Наций в составе сборной Буркина-Фасо
Фото: "Чемпионат"