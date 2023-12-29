- Почему постоянно держу в руках бутылку с водой во время матча? Сам не могу понять! Врачи рекомендуют выпивать в день полтора литра воды, но в обычной ситуации мне сложно столько осилить. А за 90 минут матча до шести-семи бутылочек уходит! Может, стресс так на организм действует. Как только игра заканчивается - всё, воды больше не хочется, - передаёт слова Юрана "Чемпионат".
54-летний главный тренер "Пари Нижнего Новгорода" Сергей Юран возглавил волжан в апреле 2023 года. По итогам сезона-2022/2023 нижегородцы заняли 13 место и попали в стыковые матчи, где отстояли право выступать в Российской премьер-лиге в противостоянии с московской "Родиной" (3:0 на выезде, 0:2 на своём поле).
В текущем сезоне "Пари НН" по итогам осеней части сезона занимает девятое место, набрав 24 очка в 18 матчах.
Юран: сам не могу понять, почему за матч пью столько воды
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран ответил на вопрос о том, почему часто держит в руках бутылочку с водой по ходу матчей.
Фото: "Чемпионат"