- Объясняю, показываю моменты. По ноге зацепили, а он стоит. Спрашиваю: "Ты что, оловянный солдатик? Тебе уже голеностоп отрезали, а ты бежишь дальше". Будь похитрее! Здесь немножко и театр должен быть. Я такие моменты никогда не прощал. Если видел, что защитник несётся, мне оставалось только подставить ногу или всего себя. Он уже по инерции в тебя влетит - и будет одиннадцатиметровый, - цитирует Юрана "Чемпионат".
В текущем сезоне в пользу "Пари Нижнего Новгорода" было назначено 3 пенальти: 2 в Российской премьер-лиге и 1 в Кубке России. Два из них (по одному в РПЛ и Кубке) были реализованы Николаем Калинским и Тимуром Сулеймановым соответственно. Один пенальти в чемпионате России не реализовал Тимур Сулейманов, однако эпизод всё равно закончился голом благодаря добиванию Николая Калинского после сейва Сергея Песьякова.
Юран - о том, как учит игроков зарабатывать пенальти: будь похитрее! Здесь немножко и театр должен быть
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран рассказал о проводимой с игроками работе по зарабатыванию 11-метровых ударов в пользу своей команды.
Фото: ФК "Пари НН"