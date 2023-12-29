Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
20:30
ТориноНе начат
Наполи
20:30
МонцаНе начат
Лацио
22:45
ФрозинонеНе начат
Дженоа
22:45
ИнтерНе начат

Агент – об интересе клубов РПЛ к Луневу: кто-то выплюнул, а остальные подхватили

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Антон Смирнов, агент бывшего вратаря “Карабаха” Андрея Лунева, прокомментировал слухи об интересе российских клубов к клиенту.
Фото: ФК "Зенит"
– Нам ничего неизвестно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит кому-то это выгодно. У Лунева есть действующий контракт. Комментировать это неэтично.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляют интерес к вратарю “Карабаха” Андрею Луневу. Сообщалось, что его хотят подписать “Рубин” и “Ростов”.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Лунев принял участие в 15 матчах. В семи из них вратарь из России отыграл на ноль.

Источник: “Чемпионат”

Лунев Карабах Рубин Ростов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится