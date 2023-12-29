– Нам ничего неизвестно. Кто-то выплюнул, а остальные подхватили. Значит кому-то это выгодно. У Лунева есть действующий контракт. Комментировать это неэтично.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько клубов Российской Премьер-Лиги проявляют интерес к вратарю “Карабаха” Андрею Луневу. Сообщалось, что его хотят подписать “Рубин” и “Ростов”.
Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Лунев принял участие в 15 матчах. В семи из них вратарь из России отыграл на ноль.
Источник: “Чемпионат”
Агент – об интересе клубов РПЛ к Луневу: кто-то выплюнул, а остальные подхватили
Антон Смирнов, агент бывшего вратаря “Карабаха” Андрея Лунева, прокомментировал слухи об интересе российских клубов к клиенту.
Фото: ФК "Зенит"