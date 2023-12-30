"Тренер года — Ивич. Да, команда не всегда играет, как говорится, по-чемпионски. Но она стабильна, не проваливается. Может, после игр сборной "Краснодар" выдал плохой матч. А так практически ровно провел первую часть сезона", - цитирует Тихонова Sport24.
Напомним, что Владимир Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023 года и привел команду к финалу Кубка России в сезоне-2022/2023, где "быки" уступили столичному ЦСКА в серии послематчевых пенальти. После 18-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Южане сыграют с "Химками" в Пути Регионов Кубка России.
Тихонов назвал Ивича тренером года в РПЛ
Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов назвал главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича тренером года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"