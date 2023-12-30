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Тихонов назвал Ивича тренером года в РПЛ

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Экс-игрок московского "Спартака" Андрей Тихонов назвал главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича тренером года в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"
"Тренер года — Ивич. Да, команда не всегда играет, как говорится, по-чемпионски. Но она стабильна, не проваливается. Может, после игр сборной "Краснодар" выдал плохой матч. А так практически ровно провел первую часть сезона", - цитирует Тихонова Sport24.

Напомним, что Владимир Ивич возглавил "Краснодар" в январе 2023 года и привел команду к финалу Кубка России в сезоне-2022/2023, где "быки" уступили столичному ЦСКА в серии послематчевых пенальти. После 18-ти туров "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу РПЛ и опережает петербургский "Зенит" на два очка. Южане сыграют с "Химками" в Пути Регионов Кубка России.

Тихонов Краснодар Ивич
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