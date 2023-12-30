"В этом году выиграли Кубок — неплохо. Поставил бы нам всем за 2023 год — 7 из 10. Всё-таки была возможность ещё выиграть Суперкубок, сейчас в чемпионате было тоже непростое начало, поэтому так", - приводит слова Чалова "Чемпионат".
Московский ЦСКА стал обладателем Кубка России в сезоне 2022/2023, обыграв в финале "Краснодар" в серии послематчевых пенальти. Москвичи уступили "Зениту" в матче за Суперкубок России. Федор Чалов забил 23 мяча и отдал 7 результативных передач за "армейцев" в 2023 году во всех турнирах. ЦСКА располагается на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ после 18-ти туров и отстает от "быков" на десять очков. Команда Владимира Федотова сыграла вничью 2:2 с "Балтикой" в первом матче плей-офф Кубка России.
Чалов - о выступлениях ЦСКА в 2023 году: поставил бы нам всем за 2023 год — 7 из 10
Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов подвел итоги года для клуба.
Фото: ПФК ЦСКА