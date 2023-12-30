После 18 туров "Крылья Советов" набрали 29 очков. Команда занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.
"У нас достаточно укомплектованная команда. В принципе продублирована каждая позиция. Мы понимаем, что у нас не резиновая заявка и место ограничено. Всегда следим за молодыми ребятами, готовы усиливаться, но только точечно", — цитирует Корниленко "Чемпионат".
После первой части сезона лидирует "Краснодар". Южане набрали 38 очков.
Спортивный директор "Крыльев" Корниленко: "Мы готовы усиливаться, но точечно"
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о планах клуба на трансферное окно. Функционер допустил, что клуб будет вести активную кампанию на трансферном рынке.
Фото: "Чемпионат"