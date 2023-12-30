Ранее сообщалось об интересе к легионеру со стороны ряда клубов. Но, как пояснил Корниленко, пока официальных предложений по нему не было.
При этом функционер признал, что игроком интересуются. Но пока речь идёт лишь о кулуарных запросах.
"Об интересе к нему много пишут в прессе. На сегодняшний день официальных обращений в клуб не было. Кулуарно люди звонят, спрашивают, интересуются и собирают информацию. Предварительные разговоры ведутся", - цитирует Корниленко "Чемпионат".
В нынешнем сезоне Гарре провёл 20 матчей во всех турнирах. Он забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Корниленко: официальных обращений по Гарре не было
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о ситуации с вингером команды Бенхамином Гарре.
Фото: "Чемпионат"