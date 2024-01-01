- Я не сказал бы, что в Премьер-лиге произошли какие-то сюрпризы, но для меня "Зенит" всё равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты. Впрочем, весной мы увидим, кто что из себя представляет, - приводит слова Лунёва "РБ Спорт".
По итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги турнирную таблицу возглавляет "Краснодар", набравший 38 очков в 18 матчах. На 2 очка от чёрно-зелёных отстаёт действующий чемпион страны "Зенит" из Санкт-Петербурга.
Из 11 предыдущих сезонов РПЛ, разыгранных по календарной системе "осень-весна", в 10 чемпионом становился победитель осенней части чемпионата. В 5 последних сезонах им неизменно был "Зенит".
Лунёв: "Зенит" всё равно фаворит РПЛ номер один. Есть не усталость от побед, но некоторое успокоение
Экс-голкипер "Зенита" Андрей Лунёв прокомментировал турнирную ситуацию в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"