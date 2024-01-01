"А что тут думать? На роль Кевина Маккаллистера подойдёт Сергей Пиняев — он даже внешне похож. А грабителей — Роман Евгеньев и Квинси Промес", - приводит слова Радимова "RT".
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел 25 матчей за "Локомотив" во всех турнирах, отметившись 2-мя забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Роман Евгеньев сыграл в 20-ти матчах в составе "Крыльев Советов" и не отметился результативными действиями. Квинси Промес сыграл в 21-ом матче в составе московского "Спартака", забил восемь голов и отдал столько же голевых передач. По итогам 18-ти туров "Локомотив" располагается на четвертой строчке, "Спартак" - на пятой, "Крылья Советов" - на шестой.
Радимов выбрал игроков, которые подошли бы на главные роли в ремейке фильма "Один дома"
Экс-игрок "Зенита" Владислав Радимов назвал игроков РПЛ, которые подошли бы на главные роли в ремейке фильма "Один дома".
Фото: ФК "Локомотив"