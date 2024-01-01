"Я думаю, что он пройдет УМО и станет игроком "Балтики". Это единственное, что ему осталось сделать", - приводит слова Сафонова "СЭ".
Арбузов является воспитанником московского ЦСКА. В текущем сезоне 19-летний полузащитник провел за "армейцев" четыре матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 100 тысяч евро. Ранее журналист Иван Карпов сообщал, что "Балтика" заплатит ЦСКА за трансфер Ярослава 25 миллионов рублей с учетом бонусов.
Агент Арбузова подтвердил переход своего клиента в "Балтику"
Агент полузащитника ЦСКА Ярослава Арбузова, Алексей Сафонов, подтвердил переход своего клиента в калининградскую "Балтику".
Фото: ПФК ЦСКА