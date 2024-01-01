Защитник “Ахмата” Челикович: считаю Ромащенко настоящим феноменом

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Защитник грозненского “Ахмата” Ясмин Челикович поделился мыслями о главном тренере чеченской команды Мирослава Ромащенко.
Фото: ФК "Ахмат"
– Я считаю Ромащенко настоящим феноменом, он исключительный эксперт в своем деле, профессионал и просто хороший человек, который понимает футбол, любит его, живет им и хочет передать свою страсть футболистам.

Мирослав Ромащенко является главным тренером грозненского “Ахмата” с августа 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Чечни рассчитано до июня 2026 года.

Напомним, грозненский “Ахмат” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 18 баллов. Он занимает 13 место в турнирной таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Ахмат Ромащенко
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