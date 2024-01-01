– Я считаю Ромащенко настоящим феноменом, он исключительный эксперт в своем деле, профессионал и просто хороший человек, который понимает футбол, любит его, живет им и хочет передать свою страсть футболистам.
Мирослав Ромащенко является главным тренером грозненского “Ахмата” с августа 2023 года. Его действующее соглашение с клубом из Чечни рассчитано до июня 2026 года.
Напомним, грозненский “Ахмат” после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 18 баллов. Он занимает 13 место в турнирной таблице.
Источник: “РБ Спорт”
Защитник “Ахмата” Челикович: считаю Ромащенко настоящим феноменом
Защитник грозненского “Ахмата” Ясмин Челикович поделился мыслями о главном тренере чеченской команды Мирослава Ромащенко.
Фото: ФК "Ахмат"