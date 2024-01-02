- Я бы выделил "Краснодар". Это команда, которая играет достаточно практично, чего не хватало команде раньше. Сегодня самая красивая игра - результат на табло. "Краснодар" показывает уверенную игру в борьбе за результат. Команда добивается цели. Никто не будет говорить с такими результатами, что у них не та игра. Надо отдать должное Ивичу, который поставил игру, а с ней будут и очки, - передаёт слова Газзаева "Чемпионат".
"Краснодар" по итогам осенней части розыгрыша Российской премьер-лиги сезона-2023/2024 занимает в турнирной таблице первое место, набрав 38 очков в 18 матчах и пропустив 14 голов - меньше всех в лиге. Чёрно-зелёные опережают на 2 очка действующего чемпиона России "Зенит", который неизменно выигрывал это звание на протяжении последних пяти сезонов.
С января 2023 года "Краснодар" возглавляет 46-летний сербский главный тренер Владимир Ивич.
Газзаев: "Краснодар" играет практично, этого не хватало раньше. Сегодня самая красивая игра - результат на табло
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев рассказал, какой клуб РПЛ привлёк его внимание в 2023 году.
Фото: ФК "Краснодар"