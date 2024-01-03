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Осинькин: событие года для меня - матч последнего тура прошлого сезона против "Спартака"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал, что для него стало событием 2023 года.
Фото: Чемпионат.com
- Лично для меня самое запоминающееся спортивное событие в 2023 году - это матч со "Спартаком". Последний тур прошлого сезона. Этот матч был для нас очень значимый и психологически сложный, так что он не может не отложиться в памяти.

Напомним, матч 30-го тура российской Премьер-лиги сезона 2022/2023 с московским "Спартаком" состоялся 3 июня на домашнем поле "Крыльев Советов" в Самаре и завершился минимальной победой команды Игоря Осинькина со счетом 1:0.

"Крылья Советов" завершили первую часть этого сезона на шестой позиции. Самарцы набрали 29 очков в 18 турах чемпионата России и отстают от "красно-белых" в турнирной таблице на один балл.

Источник: "Чемпионат"

Осинькин Крылья Советов Спартак
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