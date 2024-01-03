"Спартак" имеет больше возможностей для трансферов, и у него больше амбиций. Поэтому "Краснодару" надо продлевать контракт с Ивичем, прописывать какую-то неустойку и работать дальше. По аналогии с игроками тренер тоже может пойти на повышение в классе в более статусную команду", - цитирует Селина источник.
"Краснодар" под руководством Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после первой части сезона. В 18-ти турах "быки" набрали 38 очков - это на два больше чем "Зенит", расположившийся на второй строчке. Московский "Спартак" по итогам тех же 18-ти туров занимает 5-е место с 30-ю очками в активе. Отставание от первого места - 8 очков.
Источник: "Евро-Футбол"
Селин: "Спартак" может переманить Ивича - это более статусный клуб
Экс-футболист "Кубанм" Алексей Селин высказался о будущем главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: Global Look Press