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Селин: "Спартак" может переманить Ивича - это более статусный клуб

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Экс-футболист "Кубанм" Алексей Селин высказался о будущем главного тренера "Краснодара" Владимира Ивича.
Фото: Global Look Press
"Спартак" имеет больше возможностей для трансферов, и у него больше амбиций. Поэтому "Краснодару" надо продлевать контракт с Ивичем, прописывать какую-то неустойку и работать дальше. По аналогии с игроками тренер тоже может пойти на повышение в классе в более статусную команду", - цитирует Селина источник.

"Краснодар" под руководством Владимира Ивича возглавляет турнирную таблицу чемпионата России после первой части сезона. В 18-ти турах "быки" набрали 38 очков - это на два больше чем "Зенит", расположившийся на второй строчке. Московский "Спартак" по итогам тех же 18-ти туров занимает 5-е место с 30-ю очками в активе. Отставание от первого места - 8 очков.

Источник: "Евро-Футбол"

Ивич Спартак Краснодар
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