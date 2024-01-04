"Это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них летом интерес ко мне. Конечно, будем все рассматривать. Я чувствую себя хорошо, хотелось бы еще много лет играть в футбол", - цитирует Черышева "РИА Новости".
Напомним, что Денис Черышев выступал за "Валенсию" с 2019 по 2022 год. Также российский полузащитник был игроком "Вильярреала", "Севильи" и мадридского "Реала". На данный момент Черышев выступает за "Венецию" в итальянской Серии Б. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 9-ти матчах команды и не отличился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 700 тысяч евро, контракт россиянина с итальянским клубом рассчитан до конца июня 2024 года.
Черышев: это надо спросить у клубов РПЛ, будет ли у них летом интерес ко мне
Полузащитник итальянской "Венеции" Денис Черышев высказался о своем возможном переходе в РПЛ.
Фото: ФК "Венеция"