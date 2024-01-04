- Это мэтр советского и российского футбола. Для меня Олег Иванович один из великих тренеров на постсоветском пространстве. Хотелось бы пожелать крепкого здоровья, долголетия. Буду звонить и поздравлять, - цитирует Юрана "Чемпионат".
70-летний Олег Романцев с января 1989 года по июнь 2003 года работал в московском "Спартаке" преимущественно в качестве главного тренера, а также часть этого срока в роли президента клуба. Под его руководством красно-белые выиграли 10 национальных чемпионств (9 при главном тренере Романцеве, 1 при президенте).
С декабря 2023 года Олег Романцев является советником в "Пари НН".
Юран - о юбиляре Романцеве: для меня он один из великих тренеров. Желаю ему крепкого здоровья
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран поздравил экс-наставника "Спартака" Олега Романцева с 70-летием.
Фото: "Чемпионат"