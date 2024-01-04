- Они молодцы. Они изначально настраивались на это, поэтому у них всё получается. Особенно у Богданыча. Мне кажется, что он в любой ипостаси мог бы себя проявить. Слежу ли за ним в большей степени? Он просто сейчас больше всех на слуху. Не сказать, что я был сильно впечатлён работой Игнаша, когда он работал в ФНЛ. Но то, что он делает с "Балтикой", мне нравится. Может быть, не всё и не всегда получается - из-за этого меньше очков. Но в целом мне его работа симпатична, - передаёт слова Широкова Metaratings.ru.
47-летний главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак занял эту должность в мае 2018 года. Под руководством Семака сине-бело-голубые выиграли пять розыгрышей Российской премьер-лиги подряд. В текущем сезоне петербуржцы занимают в чемпионате России второе место по итогам осенней части сезона.
44-летний главный тренер калининградской "Балтики" Сергей Игнашевич возглавил команду в октябре 2021 года. Под его руководством балтийцы впервые за последние 25 лет вернулись в высший дивизион российского футбола. После осенней части сезона "Балтика" идёт на 15 месте, набрав 13 очков в 18 матчах.
Широков: Игнашевич и Семак - молодцы. Богданыч мог бы себя проявить в любой ипостаси
Главный тренер раменского "Леон Сатурна" Роман Широков высказал мнение о тренерской работе своих бывших партнёров по сборной России Сергея Семака и Сергея Игнашевича.
Фото: ФК "Зенит"