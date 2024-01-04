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Председатель совета директоров "Пари НН": в данный момент у нас нет интереса к Рыбчинскому

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Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов заявил, что клуб не интересуется хавбеком "Локомотива" Дмитрием Рыбчинским.
Фото: ФК "Локомотив"
"Про Рыбчинского пишут, возможно, потому что он играл у нас в прошлом сезоне. Но к Диме, честно говоря, нет у нас интереса в данный момент: мы больше ищем игроков центральной зоны", - цитирует Кондратова "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что "Пари НН" проявляет интерес к правому полузащитнику московского "Локомотива" Дмитрию Рыбчинскому.

Рыбчинский является воспитанником академии "железнодорожников". В этом сезоне хавбек принял участие в 13 матчах за "красно-зеленых" во всех турнирах, находясь на поле суммарно 581 минуту, и отличился одной голевой передачей. Контракт футболиста со столичным клубом истекает летом 2024 года.

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