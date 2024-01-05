– Все дело в “Зените”, который провалил старт сезона. Если бы они сразу играли, как в последних матчах, уже отрыв был бы приличный, — приводит слова Широкова Metaratings.
В настоящее время чемпионат России по футболу находится на паузе. Он возобновится в начале марта текущего года. После 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает “Краснодар”, в активе которого 36 очков. “Зенит” с 38 баллами идет вторым.
Широков – о повышении конкуренции в РПЛ: дело в “Зените”, который провалил старт сезона
Бывший полузащитник петербургского “Зенита” Роман Широков рассказал, почему конкуренция в Российской Премьер-Лиги стала выше.
Фото: РИА Новости