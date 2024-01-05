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Спортдир "Оренбурга" - о словах про Томпсона: я имел в виду, что у каждого бывают ошибки

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Занимающий должность спортивного директора "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал свои слова о потенциальном новичке команды Хорди Томпсоне и избитой им девушке.
Фото: Imago
"Мой комментарий был в контексте того, что у каждого в жизни случаются ошибки, брать и, условно, втаптывать игрока нет смысла. А не то, что он бьёт, и это нормально. Разные ситуации, и иногда люди в них попадают, не касаемо девушек, у каждого в жизни случаются негативные вещи. Ставить крест на человеке после этого неправильно. Я имел в виду это", - цитирует Андреева источник.

Ранее спортивный директор "Оренбурга" скептически прокомментировал возможные репутационные потери клуба, связанные с приглашением в команду обвиненного в насилии и нанесении телесных повреждений футболиста. Андреев призывал не преувеличивать масштаб проблемы, потому что Томпсон "не 20 девушек положил", а также заявил, что без проблем футболиста с законодательством, сложно было бы осуществить трансфер такого талантливого игрока.

Напомним, в чемпионате России уже выступает футболист, приговоренный к тюрьме. Летом прошлого года суд Нидерландов приговорил вингера "Спартака" Квинси Промеса к полутора годам тюрьмы за нападение с ножом на родственника при отягчающих обстоятельствах.

Источник: "Матч ТВ"

Оренбург Российские трансферы Андреев
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