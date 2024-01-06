"Зенит" и "Палмейрас" пытаются уладить детали сделки по переходу бразильского полузащитника Артура в стан "сине-бело-голубых". Дедлайном для переговоров может стать 8-е января. Причина в том, что с понедельника у "Палмейраса" начинается предсезонная подготовка, и если вопрос с переходом Артура затянется, бразильский клуб может выйти из переговоров - об этом сообщает на своем канале инсайдер Фабио Алейшо.
Как сообщалось ранее, команды уже договорились о цене на игрока - 15 миллионов евро. Также, по сообщениям СМИ, сам футболист до сих пор сомневается в целесообразности переезда в Россию. В первую неделю трансферного окна "Зенит" уже официально подписал двух игроков из Бразилии. Помимо бразильского вингера Педро из "Коринтианса", о трансфере которого было объявлено давно, клуб подписал защитника Нино из "Флуминенсе".
Кроме того, "Зенит" может оформить еще один трансфер на внутреннем рынке. Состав команды может пополнить российский полузащитник "Краснодара" Ильзат Ахметов.
Источник: "Фабио Алейшо"
Алейшо: трансфер Артура в "Зенит" может сорваться, если сделку не закроют до понедельника
Переход бразильского вингера "Палмейраса" в "Зенит" может не состояться.
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