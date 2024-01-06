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Агент Ленини: я работаю над переходом Кевина в другой российский клуб

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Агент хвабека "Краснодара" Кевина Ленини Пьер Фернандес рассказал, что занимается поисками нового места работы для своего клиента в России.
Фото: "Чемпионат"
"Официальных предложений от российских клубов у нас нет. Но я также работаю и над возможным переходом Кевина в другой российский клуб", - сказал Фернандес в беседе с журналистами.

Ранее СМИ, со ссылкой на агента игрока, сообщали, что Ленини хочет покинуть "Краснодар" в зимнее трансферное окно. 26-летний полузащитник провел в этом сезоне всего 180 минут в матчах РПЛ. На счету Ленини 10 выходов на поле и 1 гол в чемпионате России. Контракт Ленини с "быками" действует до лета 2025-го года.

Источник: "Чемпионат"

Краснодар Ленини Российские трансферы
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