Утверждается, что в настоящее время Урунов со своим агентом изучает варианты дальнейшего трудоустройства. Кроме ЦСКА у футболиста есть варианты в Саудовской Аравии, Катаре и европейских странах, сообщает Football Vaqti.
Напомним, что ранее в ЦСКА уже перешёл один узбекский футболист - Аббосбек Файзуллаев.
В нынешнем сезоне Урунов выступает за "Навбахор" в Узбекистане. Он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. В настоящее время футболист является свободным агентом.
Football Vaqti: ЦСКА интересуется Уруновым
Фото: "Чемпионат"