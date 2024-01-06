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Football Vaqti: ЦСКА интересуется Уруновым

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Московский ЦСКА проявляет интерес к бывшему полузащитнику "Спартака" Остону Урунову.
Фото: "Чемпионат"
Утверждается, что в настоящее время Урунов со своим агентом изучает варианты дальнейшего трудоустройства. Кроме ЦСКА у футболиста есть варианты в Саудовской Аравии, Катаре и европейских странах, сообщает Football Vaqti.

Напомним, что ранее в ЦСКА уже перешёл один узбекский футболист - Аббосбек Файзуллаев.

В нынешнем сезоне Урунов выступает за "Навбахор" в Узбекистане. Он провёл за команду 30 матчей во всех турнирах и забил 11 мячей и сделал две результативные передачи. В настоящее время футболист является свободным агентом.

ЦСКА Урунов Российские трансферы
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