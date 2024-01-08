Матчи Скрыть

Кубок Англии

Новости
Уиган
23:15
Манчестер ЮнайтедНе начат

Баньяц может покинуть “Краснодар” этой зимой

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сербский полузащитник “Краснодара” Михайло Баньяц может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Фото: ФК "Краснодар"
Как сообщает источник, “Краснодар” готов расстаться с Баньяцем в зимнее трансферное окно. “Быки” не против того, чтобы отпустить полузащитника, если получит по нему хорошее предложение.

Напомним, Баньяц является игроком “Краснодара” с 2022 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах и сделал одну результативную передачу.

Источник: “РБ Спорт”

Краснодар Баньяц Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится