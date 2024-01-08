Как сообщает источник, “Краснодар” готов расстаться с Баньяцем в зимнее трансферное окно. “Быки” не против того, чтобы отпустить полузащитника, если получит по нему хорошее предложение.
Напомним, Баньяц является игроком “Краснодара” с 2022 года. Его действующее соглашение с российским клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах и сделал одну результативную передачу.
Источник: “РБ Спорт”
Баньяц может покинуть “Краснодар” этой зимой
Сербский полузащитник “Краснодара” Михайло Баньяц может сменить клубную прописку в ближайшее время.
Фото: ФК "Краснодар"