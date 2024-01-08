Как сообщается, в сделку между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Локомотивом" по трансферу Никиты Салтыкова включен пункт о прибыли для самарцев в случае дальнейшей перепродажи футболиста "Локомотивом". По данным источника, "Крылья" получат 20% от суммы, за которую Салтыков будет продан "железнодорожниками".
Напомним, 19-летний вингер самарцев подписал контракт с "Локомотивом", но остаток сезона проведет в "Крыльях" на правах аренды. Ранее говорилось, что "Крылья Советов" получат от "Локомотива" за трансфер 30-35 миллионов рублей. Агенты и сам игрок получат бонусами 100 миллионов рублей.
В текущем сезоне Салтыков провел в чемпионате России 17 матчей, в которых оформил 4+4 по системе гол+пас. В "Крылья Советов" Салтыков перебрался в феврале 2022-го года из "Чертаново".
Истончник: "Чемпионат"
В трансфер Салтыкова из "Крыльев Советов" в "Локомотив" включен пункт о перепродаже - 20%
"Крылья Советов" могут рассчитывать на дополнительный бонус после трансфера своего полузащитника Никиты Салтыкова в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"