- Я знаю "Спартак" лишь как клуб Федуна, потому что мое знакомство с красно-белыми произошло именно при нём. Клуб для меня тесно связан с Леонидом Арнольдовичем. Мне всё нравилось при нём. Он поддерживал и верил в нас даже в самые сложные моменты. Вы же помните, что случалось. Я проработал в "Спартаке" 19 месяцев, но за это время у нас сменились три или четыре генеральных директора, ха-ха! - цитирует Тедеско "СЭ".
38-летний немецкий главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско занимал аналогичную должность в московском "Спартаке" в период с октября 2019 года по май 2021 года. Президентом красно-белых с марта 2004 года был российский бизнесмен Леонид Федун. который в августе 2022 года передал свой пакет акций компании "Лукойл" и отошёл от управления клубом.
Под руководством Тедеско "Спартак" занял седьмое место в Российской премьер-лиге в сезоне-2019/2020 и второе место в сезоне-2020/2021.
Тедеско: мне всё нравилось в "Спартаке" при Федуне. За 19 месяцев у нас сменились три или четыре генеральных директора
Экс-главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал период своей работы с красно-белыми, президентом которых в то время был Леонид Федун.
Фото: ФК "Спартак"