- Без официальных игр клубов и сборной у болельщиков не хватает драйва. Отсутствие международных стартов - это большой минус. Чемпионат России проходит на очень интересном и довольно хорошем уровне. Не скажу, что уровень нашего чемпионата упал. В любой стране национальной чемпионат - самый главный турнир. Проходит на нормальном уровне, с борьбой, хорошими командами и специалистами, - передаёт слова Ташуева Metaratings.ru.
С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА вызванными политическими причинами решениями руководителей этих организаций. Евросезон-2023/2024 стал вторым полным подряд, который пропускают клубы Российской премьер-лиги.
Воронежский "Факел" под руководством Сергея Ташуева по итогам осенней части сезона находится на 11 месте, набрав 21 очко в 18 матчах.
Ташуев: РПЛ проходит на очень хорошем уровне. Но без международных стартов не хватает драйва
Главный тренер воронежского "Факела" Сергей Ташуев высказался об уровне чемпионата России.
Фото: РИА Новости