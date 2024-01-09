- Нино давно находился в сфере интересов нескольких российских клубов. Пара московских команд изучала возможность его подписания. Нино - надёжный футболист, хорошо начинает атаки, капитан "Флуминенсе", выиграл Кубок Либертадорес. Но у меня есть сомнения по скоростным качествам. В паре с Нино должен играть кто-то с высокой скоростью. Бразилец неплохо читает игру, надёжен, но самая большая проблема - скорость. Но думаю, что скауты "Зенита" имели это в виду, когда прорабатывали его, - передаёт слова Лепсая "Чемпионат".
26-летний бразильский центральный защитник Нино перешёл в "Зенит" из "Флуминенсе" в январе 2024 года, сумма трансферной компенсации составила 5 миллионов евро. За "Флуминенсе футболист выступал с февраля 2019 года, на его счету 239 матчей за этот клуб во всех турнирах, 12 забитых голов и 5 результативных передач.
В своей карьере Нино дважды становился победителем Лиги Кариока (чемпионата штата Рио-де-Жанейро), обладателем Кубка Либертадорес (южноамериканского аналоги Лиги чемпионов), а также чемпионом Олимпиады-2020 в Токио в составе олимпийской сборной Бразилии.
Функционер Лепсая: самая большая проблема новичка "Зенита" Нино - скорость
Экс-директор ФНЛ по развитию Тимур Лепсая прокомментировал переход в "Зенит" из "Флуминенсе" бразильского центрального защитника Нино.
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