По информации Sport24, нападающий "Зенита" Матео Кассьерра может перейти в клуб из Саудовской Аравии. Сторона колумбийского игрока готова обсудить этот вариант с руководством российского клуба.
Напомним, что Матео Кассьерра перешел в "Зенит" из "Сочи" летом 2022 года за 4,5 миллиона евро. В текущем сезоне колумбийский форвард провел за петербургский клуб 22 матча во всех турнирах и отметился 15-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами. Кассьерра является лучшим бомбардиром РПЛ по итогам 18-ти туров. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро. "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.
Источник: Sport24
Sport24: Кассьерра может перейти в клуб из Саудовской Аравии
Нападающий петербургского "Зенита" Матео Кассьерра интересен клубу из Саудовской Аравии.
Фото: ФК "Зенит"