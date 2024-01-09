"Артур должен усилить команду. Такой функционал нужен "Зениту" — левоногий вингер, играющий справа. Артур несколько сезонов — один из лучших в чемпионате Бразилии. Можно было брать раньше, ещё из "РБ Брагантино" и, соответственно, дешевле. Артур не стоит 15 миллионов евро", - приводит слова Спивака "Чемпионат".
Напомним, что петербургский "Зенит" вечером 8-го января объявил о трансфере Артура из бразильского "Палмейраса" за 15 миллионов евро. Артур принял участие в 59-ти матчах "Палмейраса" во всех турнирах, отметившись 13-ю забитыми мячами и 3-мя ассистами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего бразильца в 10 миллионов евро. Игрок вызывался в сборную Бразилии на матч квалификации Чемпионата Мира - 2022 с Перу, но Артур на поле так и не появился. Вингер стал 11-м бразильцев в составе петербургского "Зенита" - это рекорд РПЛ по количеству футболистов из одной зарубежной страны.
Эксперт бразильского футбола: Артур не стоит 15 миллионов евро
Эксперт бразильского футбола Александр Спивак порассуждал о целесообразности трансфере Артура в "Зенит".
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