Тренировочный сбор "Рубина", приуроченный к зимней паузе в чемпионате России начнется в Турции 15-го января. Команда из Татарстана планирует провести за время сбора 10 контрольных матчей.
Соперниками "Рубина" станут: "Напредак", "Славия", "Ботев", "Волгарь", "Челябинск", "Арда", "Санкт-Пёльтен", "Канвон", "Арсенал" и "Родина".
В текущем сезоне "Рубин" занимает 7-е место в чемпионате России. В активе казанцев 28 очков в 18-ти встречах. Отставание от возглавляющего турнирную таблицу "Краснодара" составляет 10 очков.
Источник: Telegram-канал ФК "Рубин"
"Рубин" сыграет со "Славией", "Ботевом" и "Санкт-Пельтеном" на сборах
Казанский "Рубин" назвал своих соперников на сборах в Турции.
Фото: Telegram-канал ФК "Рубин"